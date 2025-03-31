“Занадто небезпечно”: де на Харківщині найбільше загроз, розповів Синєгубов

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про найнебезпечніші напрямки для цивільних на Харківщині.

Він зазначив, що за минулий тиждень в безпечні місця вдалося вивезти близько 100 людей. Евакуація триває у 352 населених пунктах області.

“Це північ нашої території, де ведуться активні бойові дії, це Вовчанський напрямок, це Липецький напрямок, це Золочівський напрямок. Ну і звичайно з Куп’янського напрямку так само. Там фактично наразі найнебезпечніша у нас територія, де перебуває велика кількість людей. На лівому березі Куп’янська ще перебуває понад 100 людей. Однак там лунають постійні обстріли і, нагадаю: там немає жодних у нас соцпослуг, комунікацій. Мається на увазі ані електропостачання, ані водопостачання там немає. Звичайно, маємо довозити автомобілями воду. Однак це занадто небезпечно, тому що там, знову ж таки, постійні обстріли. Крім того, ворог прицільно б’є по наших службах, по наших енергетиках, по соцпрацівниках, по ДСНС, по Національній поліції тощо. Тому евакуація – це єдиний спосіб зберегти своє життя і життя своїх близьких”, – акцентував Синєгубов.

Попри небезпеку, людей, які поки що відмовляються виїжджати, все ж таки намагаються забезпечити всім необхідним.

“Однак їм для того приходиться виїжджати на правий берег, тому що зробити місце масової роздачі гуманітарної допомоги – неможливо. Тому що ворог одразу поцілить туди або дроном, або керованою авіабомбою і такі випадки, на жаль, у нас вже були. Тому, звичайно, ми підтримуємо людей, знаємо, хто там перебуває, однак все одно, звичайно, постійно комунікуємо, що евакуація все ж таки потрібна”, – пояснив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”