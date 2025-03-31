«Слишком опасно»: где на Харьковщине больше всего угроз, рассказал Синегубов

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о наиболее опасных направлениях для гражданских на Харьковщине.

Он отметил, что за прошлую неделю в безопасные места удалось вывезти около 100 людей. Эвакуация продолжатся в 352 населенных пунктах области.

«Это север нашей территории, где ведутся активные боевые действия, это Волчанское направление, это Липецкое направление, это Золочевское направление. Ну и конечно с Купянского направления так же. Там фактически сейчас самая опасная у нас территория, где находится большое количество людей. На левом берегу Купянска еще находится более 100 человек. Однако там раздаются постоянные обстрелы и, напомню: там нет никаких у нас соцуслуг, коммуникаций. Имеется в виду ни электроснабжения, ни водоснабжения там нет. Конечно, должны довозить автомобилями воду. Однако это слишком опасно, потому что там, опять же, постоянные обстрелы. Кроме того враг прицельно бьет по нашим службам, по нашим энергетикам, по соцработникам, по ГСЧС, по Национальной полиции и тому подобное. Поэтому эвакуация это единственный способ сохранить свою жизнь и жизнь своих близких», – акцентировал Синегубов.

Несмотря на опасность, людей, которые пока что отказываются выезжать, все же стараются обеспечить всем необходимым.

«Однако им для этого приходится выезжать на правый берег, потому что сделать место массовой раздачи гуманитарной помощи — невозможно. Потому что враг сразу попадет туда или дроном, или управляемой авиабомбой и такие случаи, к сожалению, у нас уже были. Поэтому, конечно, мы поддерживаем людей, знаем, кто там находится, однако все равно, конечно, постоянно коммуницируем, что эвакуация все же нужна», – уточнил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»