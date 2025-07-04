Обстріл селища на Ізюмщині: постраждала вагітна
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Про наслідки обстрілу селища Савинці Ізюмського району розповіли в облуправлінні прокуратури у Харківській області.
Удар безпілотника “Герань-2” зафіксували близько 21:15.
“За даними слідства, російський БпЛА уразив лінію електропередач, цивільний автомобіль та продовольчий магазин. Частина селища залишилась без електропостачання”, – пишуть правоохоронці.
Внаслідок обстрілу поранений 23-річний чоловік, а 22-річна вагітна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.
“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: «Росія передає сигнал у США»: що означає масований обстріл Києва
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: изюмский район, обстріл, прилет, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обстріл селища на Ізюмщині: постраждала вагітна»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 11:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілу селища Савинці Ізюмського району розповіли в облуправлінні прокуратури у Харківській області.".