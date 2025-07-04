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Обстріл селища на Ізюмщині: постраждала вагітна

Україна 11:40   04.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обстріл селища на Ізюмщині: постраждала вагітна Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Про наслідки обстрілу селища Савинці Ізюмського району розповіли в облуправлінні прокуратури у Харківській області.

Удар безпілотника “Герань-2” зафіксували близько 21:15.

“За даними слідства, російський БпЛА уразив лінію електропередач, цивільний автомобіль та продовольчий магазин. Частина селища залишилась без електропостачання”, – пишуть правоохоронці.

Внаслідок обстрілу поранений 23-річний чоловік, а 22-річна вагітна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 11:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілу селища Савинці Ізюмського району розповіли в облуправлінні прокуратури у Харківській області.".