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Обстрел поселка на Изюмщине: пострадала беременная

Украина 11:40   04.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Обстрел поселка на Изюмщине: пострадала беременная Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

О последствиях обстрела поселка Савинцы Изюмского района рассказали в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.

Удар беспилотника «Герань-2″зафиксировали около 21:15.

«По данным следствия, российский БпЛА поразил линию электропередач, гражданский автомобиль и продовольственный магазин. Часть поселка осталась без электроснабжения», – пишут правоохранители.

В результате обстрелов ранен 23-летний мужчина, а 22-летняя беременная девушка получила острую реакцию на стресс.

«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 11:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрела поселка Савинцы Изюмского района рассказали в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.".