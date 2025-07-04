Обстрел поселка на Изюмщине: пострадала беременная
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
О последствиях обстрела поселка Савинцы Изюмского района рассказали в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.
Удар беспилотника «Герань-2″зафиксировали около 21:15.
«По данным следствия, российский БпЛА поразил линию электропередач, гражданский автомобиль и продовольственный магазин. Часть поселка осталась без электроснабжения», – пишут правоохранители.
В результате обстрелов ранен 23-летний мужчина, а 22-летняя беременная девушка получила острую реакцию на стресс.
«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: изюмский район, обстрел, прилет, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 11:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрела поселка Савинцы Изюмского района рассказали в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.".