Обстрел поселка на Изюмщине: пострадала беременная

О последствиях обстрела поселка Савинцы Изюмского района рассказали в облуправлении прокуратуры в Харьковской области.

Удар беспилотника «Герань-2″зафиксировали около 21:15.

«По данным следствия, российский БпЛА поразил линию электропередач, гражданский автомобиль и продовольственный магазин. Часть поселка осталась без электроснабжения», – пишут правоохранители.

В результате обстрелов ранен 23-летний мужчина, а 22-летняя беременная девушка получила острую реакцию на стресс.

«При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.