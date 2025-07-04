З полону РФ повернулися українські воїни, серед них – захисники Харківщини 📷

4 липня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ в межах Стамбульських домовленостей.

«Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року», – повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що з полону повернулася група оборонців з категорії «поранені і важкохворі», а також «молодші 25 років».

«Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів», – йдеться у повідомленні.