З полону РФ повернулися українські воїни, серед них – захисники Харківщини 📷
4 липня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ в межах Стамбульських домовленостей.
«Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року», – повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що з полону повернулася група оборонців з категорії «поранені і важкохворі», а також «молодші 25 років».
«Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Владимир зеленский, военнопленные, обмен;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 липня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ в межах Стамбульських домовленостей.".