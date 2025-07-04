Из плена РФ вернулись украинские воины, среди них – защитники Харьковщины 📷

4 июля прошел очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей.

«Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донецкая область и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что из плена вернулась группа защитников из категории «раненые и тяжелобольные», а также «младшие 25 лет».

«Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему – 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров», — говорится в сообщении.