Из плена РФ вернулись украинские воины, среди них – защитники Харьковщины 📷
4 июля прошел очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей.
«Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донецкая область и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что из плена вернулась группа защитников из категории «раненые и тяжелобольные», а также «младшие 25 лет».
«Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему – 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров», — говорится в сообщении.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Владимир зеленский, военнопленные, обмен;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля прошел очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей.".