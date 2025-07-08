Росіяни постійно змінюють тактику – захисники Вовчанська на Харківщині (відео)
Військові РФ постійно змінюють тактику і влітку вражати їх стало складніше через рослинність, розповів начальник пресслужби бригади «Форпост» Роман Коссе в етері нацмарафону.
“Наразі літо, дуже “зеленка” розквітла. Тобто важче бачити ту техніку або малі групи, які підходять до тієї чи іншої позиції, – пояснив речник. – Якщо говорити про весну та зиму, вони використовували важку техніку, яку можливо було побачити, уразити, знищити, а потім піхота спішувалась і можна було їх добивати, тобто було трошки легше. Наразі вони змінили тактику і змінюють її постійно. Тобто ми спостерігаємо великі групи, мотопіхотні групи, тобто мотоцикли, багі, квадроцикли – усе те, що може швидко подолати певну дистанцію, наблизитися максимально до наших хлопців. Вони намагаються цими малими або більшими групами вступити в стрілецький бій. Тобто їхня основна мета – захопити наші позиції, просунутись якнайбільше вглиб території України, але ми їх стримуємо”.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Найефективнішою зброєю проти мотоциклів та багі супротивника, зазначив Коссе, є FPV-дрони.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ постійно змінюють тактику і влітку вражати їх стало складніше через рослинність, розповів начальник пресслужби бригади «Форпост» Роман Коссе.".