Live
  • Вт 08.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.8
  • EUR 49.03

Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео)

Фронт 21:38   08.07.2025
Елена Нагорная
Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео) Скриншот

Военные РФ постоянно меняют тактику и летом поражать их стало сложнее из-за растительности, рассказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Форпост» Роман Коссе.

«Сейчас лето, очень «зеленка» расцвела. То есть труднее видеть ту технику или малые группы, которые подходят к той или иной позиции, — пояснил спикер. — Если говорить о весне и зиме, они использовали тяжелую технику, которую можно было увидеть, поразить, уничтожить, а потом пехота спешивалась и можно было их добивать, то есть было немножко легче. Сейчас они изменили тактику и меняют ее постоянно. То есть мы наблюдаем большие группы, мотопехотные группы, то есть мотоциклы, багги, квадроциклы — все то, что может быстро преодолеть определенную дистанцию, приблизиться максимально к нашим ребятам. Они пытаются этими малыми или большими группами вступить в стрелковый бой. То есть их основная цель — захватить наши позиции, продвинуться как можно больше вглубь территории Украины, но мы их сдерживаем».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Самым эффективным оружием против мотоциклов и багги противника, отметил Коссе, являются FPV-дроны.

Читайте также: Бой продолжается на Харьковщине, сколько было атак: данные Генштаба на 16:00

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
07.07.2025, 15:48
Инцидент с матерью и ТЦК в Мерефе: полиция завела дело по факту хулиганства
Инцидент с матерью и ТЦК в Мерефе: полиция завела дело по факту хулиганства
08.07.2025, 20:49
Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК
Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК
08.07.2025, 18:42
Новости Харькова — главное за 8 июля: инцидент с ТЦК, мэр об атаках за неделю
Новости Харькова — главное за 8 июля: инцидент с ТЦК, мэр об атаках за неделю
08.07.2025, 21:25
Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке
Убийством закончились посиделки за гаражами на Салтовке
08.07.2025, 11:34
Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео)
Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео)
08.07.2025, 21:38

Новости по теме:

18:42
Офицер рассказал, что сейчас происходит в Волчанске на Харьковщине (видео)
19:55
В ОСГВ «Хортица» заявили о повышенной активности врага на Харьковщине
20:11
Мы видим все меньше техники врага — защитник Волчанска на Харьковщине (видео)
14:19
Враг активизировался в направлении Липцев, снова хочет «Берлин» – ВСУ (видео)
21:57
Какие шансы у россиян продвинуться на севере Харьковщины

Вы читали новость: «Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 21:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ постоянно меняют тактику и летом поражать их стало сложнее из-за растительности, рассказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Форпост» Роман Коссе.".