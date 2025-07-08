Россияне постоянно меняют тактику — защитники Волчанска на Харьковщине (видео)

Военные РФ постоянно меняют тактику и летом поражать их стало сложнее из-за растительности, рассказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы бригады «Форпост» Роман Коссе.

«Сейчас лето, очень «зеленка» расцвела. То есть труднее видеть ту технику или малые группы, которые подходят к той или иной позиции, — пояснил спикер. — Если говорить о весне и зиме, они использовали тяжелую технику, которую можно было увидеть, поразить, уничтожить, а потом пехота спешивалась и можно было их добивать, то есть было немножко легче. Сейчас они изменили тактику и меняют ее постоянно. То есть мы наблюдаем большие группы, мотопехотные группы, то есть мотоциклы, багги, квадроциклы — все то, что может быстро преодолеть определенную дистанцию, приблизиться максимально к нашим ребятам. Они пытаются этими малыми или большими группами вступить в стрелковый бой. То есть их основная цель — захватить наши позиции, продвинуться как можно больше вглубь территории Украины, но мы их сдерживаем».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Самым эффективным оружием против мотоциклов и багги противника, отметил Коссе, являются FPV-дроны.