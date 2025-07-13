Хлібні поля Харківщини росіяни атакували КАБами і FPV-дроном – є поранений

Близько 13.30 росіяни вдарили FPV-дроном по полю в селі Караїчне Чугуївського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Боєприпас вороги скинули на поле під час збирання врожаю, 56-річний чоловік отримав поранення.

Також 13 липня вдень росіяни завдали удару КАБом по хлібному полю біля села Шевченкове Куп’янського району, повідомляє ДСНС.

Пожежу ліквідували 8 рятувальників на пожежній автоцистерні. На щастя, жертв та постраждалих немає.