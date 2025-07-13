Хлібні поля Харківщини росіяни атакували КАБами і FPV-дроном – є поранений
Близько 13.30 росіяни вдарили FPV-дроном по полю в селі Караїчне Чугуївського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Боєприпас вороги скинули на поле під час збирання врожаю, 56-річний чоловік отримав поранення.
Також 13 липня вдень росіяни завдали удару КАБом по хлібному полю біля села Шевченкове Куп’янського району, повідомляє ДСНС.
Пожежу ліквідували 8 рятувальників на пожежній автоцистерні. На щастя, жертв та постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, ГСЧС в Харьковской области, КАБ, пожежа, пшеница, сбор урожая, хлебное поле;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13.30 росіяни вдарили FPV-дроном по полю в селі Караїчне Чугуївського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".