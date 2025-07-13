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Хлебные поля Харьковщины россияне атаковали КАБами и FPV-дроном – есть раненый

Происшествия 21:35   13.07.2025
Оксана Якушко
Хлебные поля Харьковщины россияне атаковали КАБами и FPV-дроном – есть раненый

Около 13:30 россияне ударили FPV-дроном по полю в селе Караичное Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Боеприпас враги сбросили на поле во время сбора урожая, 56-летний мужчина получил ранения.

Также 13 июля днем россияне нанесли удар КАБом по хлебному полю возле села Шевченково Купянского района, сообщает ГСЧС. В результате попадания бомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров.

Пожар ликвидировали 8 спасателей на пожарной автоцистерне. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 21:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:30 россияне ударили FPV-дроном по полю в селе Караичное Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.".