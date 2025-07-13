Хлебные поля Харьковщины россияне атаковали КАБами и FPV-дроном – есть раненый

Около 13:30 россияне ударили FPV-дроном по полю в селе Караичное Чугуевского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Боеприпас враги сбросили на поле во время сбора урожая, 56-летний мужчина получил ранения.

Также 13 июля днем россияне нанесли удар КАБом по хлебному полю возле села Шевченково Купянского района, сообщает ГСЧС. В результате попадания бомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров.

Пожар ликвидировали 8 спасателей на пожарной автоцистерне. К счастью, жертв и пострадавших нет.