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«Зливав» місця дислокації ЗСУ: підозрюють колишнього харківського актора

Події 10:35   16.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Зливав» місця дислокації ЗСУ: підозрюють колишнього харківського актора

У роботі на ворога підозрюють 61-річного харків’янина, уточнили у Харківській облпрокуратурі.

“За даними слідства, фігурант, який у минулому працював актором місцевого театру для дітей та юнацтва, мав антиукраїнські погляди та вороже ставлення до представників органів державної влади й сил оборони України”, – зазначили правоохоронці.

У березні 2025 року він почав спілкуватися зі своїм знайомим у Телеграм – той мешкає в Росії. Саме йому чоловік і передавав дані щодо місць дислокації українських військових у Харкові, встановили у прокуратурі.

За допомогою власного спостереження він фіксував переміщення техніки, описував кількість військових, надавав точну адресу та деталі, що дозволяли ідентифікувати об’єкт на місцевості. У повідомленнях харківʼянин коментував поведінку військових, а також можливі підходи до об’єктів”, – пояснили прокурори.

Правоохоронці припускають, що надалі всі ці дані знайомий ймовірного зрадника передавав російським спецслужбам. Цю версію слідство ще перевіряє.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО без права внесення застави.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 10:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі на ворога підозрюють 61-річного харків’янина, уточнили у Харківській облпрокуратурі.".