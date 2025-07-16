«Зливав» місця дислокації ЗСУ: підозрюють колишнього харківського актора

У роботі на ворога підозрюють 61-річного харків’янина, уточнили у Харківській облпрокуратурі.

“За даними слідства, фігурант, який у минулому працював актором місцевого театру для дітей та юнацтва, мав антиукраїнські погляди та вороже ставлення до представників органів державної влади й сил оборони України”, – зазначили правоохоронці.

У березні 2025 року він почав спілкуватися зі своїм знайомим у Телеграм – той мешкає в Росії. Саме йому чоловік і передавав дані щодо місць дислокації українських військових у Харкові, встановили у прокуратурі.

“За допомогою власного спостереження він фіксував переміщення техніки, описував кількість військових, надавав точну адресу та деталі, що дозволяли ідентифікувати об’єкт на місцевості. У повідомленнях харківʼянин коментував поведінку військових, а також можливі підходи до об’єктів”, – пояснили прокурори.

Правоохоронці припускають, що надалі всі ці дані знайомий ймовірного зрадника передавав російським спецслужбам. Цю версію слідство ще перевіряє.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО без права внесення застави.