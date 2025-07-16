«Сливал» места дислокации ВСУ: подозревают бывшего харьковского актера

В работе на врага подозревают 61-летнего харьковчанина, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.

«По данным следствия, фигурант, который в прошлом работал актером местного театра для детей и юношества, имел антиукраинские взгляды и враждебное отношение к представителям органов государственной власти и сил обороны Украины», – отметили правоохранители.

В марте 2025 года он начал общаться со своим другом в Telegram – тот проживает в России. Именно ему мужчина и передавал данные о местах дислокации украинских военных в Харькове, установили в прокуратуре.

«С помощью собственного наблюдения он фиксировал перемещение техники, описывал количество военных, предоставлял точный адрес и детали, позволяющие идентифицировать объект на местности. В сообщениях харьковчанин комментировал поведение военных, а также возможные подходы к объектам», – объяснили прокуроры.

Правоохранители предполагают, что в дальнейшем все эти данные знакомый вероятного предателя передавал российским спецслужбам. Эту версию следствие еще проверяет.

На данный момент мужчина находится в СИЗО без права внесения залога.