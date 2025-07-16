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«Сливал» места дислокации ВСУ: подозревают бывшего харьковского актера

Происшествия 10:35   16.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Сливал» места дислокации ВСУ: подозревают бывшего харьковского актера

В работе на врага подозревают 61-летнего харьковчанина, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.

«По данным следствия, фигурант, который в прошлом работал актером местного театра для детей и юношества, имел антиукраинские взгляды и враждебное отношение к представителям органов государственной власти и сил обороны Украины», – отметили правоохранители.

В марте 2025 года он начал общаться со своим другом в Telegram – тот проживает в России. Именно ему мужчина и передавал данные о местах дислокации украинских военных в Харькове, установили в прокуратуре.

«С помощью собственного наблюдения он фиксировал перемещение техники, описывал количество военных, предоставлял точный адрес и детали, позволяющие идентифицировать объект на местности. В сообщениях харьковчанин комментировал поведение военных, а также возможные подходы к объектам», – объяснили прокуроры.

Правоохранители предполагают, что в дальнейшем все эти данные знакомый вероятного предателя передавал российским спецслужбам. Эту версию следствие еще проверяет.

На данный момент мужчина находится в СИЗО без права внесения залога.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе на врага подозревают 61-летнего харьковчанина, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.".