«Решили прийти и умереть»: ВСУ о пополнении обменного фонда в Волчанске

О том, что происходит на линии фронта в Волчанске, рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

По его словам, существенно тактика ведения боевых действий у россиян не менялась уже с мая 2024 года. Враг постоянно проводит «мясные» штурмы малыми пехотными группами. Атакуют преимущественно по два-три человека. Однако чаще всего это не приносит ВС РФ никаких успехов и таких военных просто ликвидируют СОУ.

«Из информации нашей разведки, а также, собственно, из информации, которую мы получаем от смежных подразделений, мы видим те же самые войска – это та же самая российская регулярная армия, которая, собственно, здесь была с мая 2024 года. Кстати, в последнее время обменный фонд, скажем так, благодаря очень удачным действиям отдельных подразделений 57-й бригады, – мы очень существенно пополнили. Когда ты говоришь с этим оккупантом российским, они говорят об одном и том же. Они говорят о том, что у них очень низкое финансовое обеспечение, какие-то социальные проблемы, и вот, собственно, решили прийти и просто умереть на украинскую землю. По состоянию на сегодня также встречаются и другие народности, потому что Российская Федерация, она многоэтническое государство, однако нам абсолютно без разницы, кто приходит под вражеским российским флагом здесь умирать», – отметил Историк.

Также он проинформировал о ситуации на Волчанском агрегатном заводе.

«Он, конечно, несет очень важное стратегическое значение, поскольку это, ну как любой инфраструктурный объект,

он имеет определенную систему подвальных помещений, имеет такие довольно хорошие бетонные перекрытия, поэтому, собственно, враги пытаются постоянно его бездумно штурмовать и таким образом пытаются его захватить. Однако, собственно, после того, как Силы обороны вместе с другими подразделениями, – там речь идет и о Главном управлении разведки, в середине 2024 года освободили и зачистили от российских оккупантов агрегатный завод, эта территория находится под контролем Сил обороны Украины», – добавил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»