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“Вирішили прийти та померти”: ЗСУ про поповнення обмінного фонду у Вовчанську

Україна 10:00   16.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Вирішили прийти та померти”: ЗСУ про поповнення обмінного фонду у Вовчанську Скріншот

Про те, що відбувається на лінії фронту у Вовчанську, розповів в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

За його словами, суттєво тактика ведення бойових дій у росіян не змінювалася вже із травня 2024 року. Ворог постійно проводить “м’ясні” штурми малими піхотними групами. Атакують переважно по дві-три особи. Однак найчастіше це не приносить ЗС РФ жодних успіхів, і таких військових просто ліквідують СОУ.

“З інформації нашої розвідки, а також, власне, з інформації, яку ми отримуємо від суміжних підрозділів, ми бачимо, власне, ті ж самі війська – це та ж сама російська регулярна армія, яка, власне, тут була з травня 2024 року. До речі, останнім часом обмінний фонд, скажімо так, завдяки дуже вдалим діям окремих підрозділів 57-ї бригади, – ми дуже суттєво поповнили. Коли ти говориш із цим окупантом російським, вони говорять про одне й те саме. Вони говорять про те, що в них дуже низьке фінансове забезпечення, якісь соціальні проблеми, і от, власне, вирішили прийти і просто померти на українську землю. Станом на сьогодні також зустрічаються й інші народності, тому що Російська Федерація, вона багатоетнічна держава, проте нам абсолютно нема різниці, хто приходить під ворожим російським прапором тут помирати”, – зазначив Історик.

Також він поінформував про ситуацію на Вовчанському агрегатному заводі.

“Він, звичайно, несе дуже важливе стратегічне значення, оскільки це, ну як будь-який інфраструктурний об’єкт,
він має певну систему підвальних приміщень, має такі досить хороші бетонні перекриття, тому, власне, вороги намагаються постійно його бездумно штурмувати і таким чином намагаються його захопити. Однак після того, як Сили оборони разом з іншими підрозділами у середині 2024 року звільнили та зачистили від російських окупантів агрегатний завод, ця територія знаходиться під контролем Сил оборони України”, – додав військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 10:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що відбувається на лінії фронту у Вовчанську, розповів в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.".