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Ліс у Харківській області гасили добу: палали 12 га (фото)

Події 14:00   19.07.2025
Вікторія Яковенко
Ліс у Харківській області гасили добу: палали 12 га (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники ліквідували лісову пожежу на Ізюмщині.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що пожежа на території Студенецького лісництва Ізюмського району неподалік села Кримки Донецької області сталася вранці 18 липня. Горіла лісова підстилка на площі 12 га.

Повністю загасили загоряння об 11:50 19 числа.

З вогнем боролися 41 рятувальник та 14 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний модуль, п’ять одиниць техніки та 10 працівників лісгоспу.

«Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки», – додали рятувальники.

лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 14:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ліквідували лісову пожежу на Ізюмщині.".