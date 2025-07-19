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Лес в Харьковской области тушили сутки: горели 12 га (фото)

Происшествия 14:00   19.07.2025
Виктория Яковенко
Лес в Харьковской области тушили сутки: горели 12 га (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ликвидировали лесной пожар в Изюмском районе.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что пожар на территории Студенецкого лесничества Изюмского района недалеко от села Крымки Донецкой области произошел утром 18 июля. Горелая лесная подстилка на площади 12 га.

Полностью потушили возгорание в 11:50 19 числа.

С огнем сражались 41 спасатель и 14 единиц техники ГСЧС, а также пожарный модуль, пять единиц техники и 10 работников лесхоза.

«Кроме того, на месте происшествия работают саперы ГСЧС, задачей которых является проверка территории, проездных путей и противопожарных разрывов для обеспечения путей передвижения пожарной техники», — добавили спасатели.

лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
лес горел на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали лесной пожар в Изюмском районе.".