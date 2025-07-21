Куди дзвонити та писати в Харкові, якщо пропало світло
АТ “Харківобленерго” нагадало, як абоненти в Харкові та області можуть з’ясувати, чому немає світла і коли воно з’явиться.
Для початку енергетики нагадали: вони відповідають лише за лінії електропередач, які “подають” електрику до будинків. Якщо щось трапилося всередині будинку – питання не до них.
“Якщо немає світла тільки у вашій оселі, і автомати/запобіжники в порядку, вам потрібно звернутися до приватного електрика або спеціалізованої організації, які знайдуть причину знеструмлення та вирішать проблему. У разі відсутності електрики на сходовій клітці або у вашому багатоквартирному будинку, телефонуйте до комунальних служб або зверніться до голови ОСББ”, – наголосили в обленерго.
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Якщо ж світло зникло в кількох будинках одразу, то впізнавати причину варто в Харківобленерго. І для цього є кілька способів.
👩💻 Наявність аварійних або планових відключень можна перевірити у розділі “Відключення за адресою” на сайті обленерго. Для цього потрібно вибрати зі списку свій населений пункт, вулицю та номер будинку, а потім натиснути “Перевірити”.
📱 Можна встановити мобільний додаток “Харенерго” та зайти в ньому до розділу “Відключення”.
💬 Також можна писати в чат-боти обленерго у Viber (http://www.viber.com/kharkivoblenergobot) та Telegram (@Kooz2bot).
☎️ Нарешті є кол-центр, куди можна дзвонити за номерами: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 14:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” нагадало, як абоненти в Харкові та області можуть з’ясувати, чому немає світла і коли воно з’явиться".