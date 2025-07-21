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Куда звонить и писать в Харькове, если пропал свет

Общество 14:53   21.07.2025
Оксана Горун
Куда звонить и писать в Харькове, если пропал свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

АО «Харьковоблэнерго» напомнило, как абоненты в Харькове и области могут выяснить, почему нет света и когда он появится.

Для начала энергетики напомнили: они отвечают только за линии электропередач, которые «подают» электрику в дома. Если что-то случилось внутри дома — вопрос не к ним.

«Если нет света только в вашем доме, и автоматы/предохранители в порядке, вам нужно обратиться к частному электрику или специализированной организации, которые найдут причину обесточивания и решат проблему. В случае отсутствия электричества на лестничной клетке или в многоквартирном доме, звоните в коммунальные службы или обратитесь к главе ОСМД», — подчеркнули в облэнерго.

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Если же свет пропал в нескольких домах сразу, то узнавать причину стоит в Харьковоблэнерго. Для этого есть несколько способов.

👩‍💻 Наличие аварийных или плановых отключений можно проверить в разделе «Отключение по адресу»  на сайте облэнерго. Для этого нужно выбрать из выпадающего списка свой населенный пункт, улицу и номер дома, а затем нажать «Проверить».

📱 Можно установить мобильное приложение «Харэнерго» и зайти в нем в раздел «Отключения».

💬 Также можно писать в чат-боты облэнерго в Viber (http://www.viber.com/kharkivoblenergobot) и Telegram (@Kooz2bot).

☎️ Наконец, есть колл-центр, куда можно звонить по номерам: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 14:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» напомнило, как абоненты в Харькове и области могут выяснить, почему нет света и когда он появится".