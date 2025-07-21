Куда звонить и писать в Харькове, если пропал свет
АО «Харьковоблэнерго» напомнило, как абоненты в Харькове и области могут выяснить, почему нет света и когда он появится.
Для начала энергетики напомнили: они отвечают только за линии электропередач, которые «подают» электрику в дома. Если что-то случилось внутри дома — вопрос не к ним.
«Если нет света только в вашем доме, и автоматы/предохранители в порядке, вам нужно обратиться к частному электрику или специализированной организации, которые найдут причину обесточивания и решат проблему. В случае отсутствия электричества на лестничной клетке или в многоквартирном доме, звоните в коммунальные службы или обратитесь к главе ОСМД», — подчеркнули в облэнерго.
Читайте также: Харьков получит миллионы долларов на энергетику: что будут делать
Если же свет пропал в нескольких домах сразу, то узнавать причину стоит в Харьковоблэнерго. Для этого есть несколько способов.
👩💻 Наличие аварийных или плановых отключений можно проверить в разделе «Отключение по адресу» на сайте облэнерго. Для этого нужно выбрать из выпадающего списка свой населенный пункт, улицу и номер дома, а затем нажать «Проверить».
📱 Можно установить мобильное приложение «Харэнерго» и зайти в нем в раздел «Отключения».
💬 Также можно писать в чат-боты облэнерго в Viber (http://www.viber.com/kharkivoblenergobot) и Telegram (@Kooz2bot).
☎️ Наконец, есть колл-центр, куда можно звонить по номерам: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, отключение света;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Куда звонить и писать в Харькове, если пропал свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 14:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» напомнило, как абоненты в Харькове и области могут выяснить, почему нет света и когда он появится".