Куда звонить и писать в Харькове, если пропал свет

АО «Харьковоблэнерго» напомнило, как абоненты в Харькове и области могут выяснить, почему нет света и когда он появится.

Для начала энергетики напомнили: они отвечают только за линии электропередач, которые «подают» электрику в дома. Если что-то случилось внутри дома — вопрос не к ним.

«Если нет света только в вашем доме, и автоматы/предохранители в порядке, вам нужно обратиться к частному электрику или специализированной организации, которые найдут причину обесточивания и решат проблему. В случае отсутствия электричества на лестничной клетке или в многоквартирном доме, звоните в коммунальные службы или обратитесь к главе ОСМД», — подчеркнули в облэнерго.

Если же свет пропал в нескольких домах сразу, то узнавать причину стоит в Харьковоблэнерго. Для этого есть несколько способов.

👩‍💻 Наличие аварийных или плановых отключений можно проверить в разделе «Отключение по адресу» на сайте облэнерго. Для этого нужно выбрать из выпадающего списка свой населенный пункт, улицу и номер дома, а затем нажать «Проверить».

📱 Можно установить мобильное приложение «Харэнерго» и зайти в нем в раздел «Отключения».

💬 Также можно писать в чат-боты облэнерго в Viber (http://www.viber.com/kharkivoblenergobot) и Telegram (@Kooz2bot).

☎️ Наконец, есть колл-центр, куда можно звонить по номерам: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.