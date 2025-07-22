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Синєгубов: двоє поранених на Харківщині – чим бив ворог по регіону

Події 09:04   22.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: двоє поранених на Харківщині – чим бив ворог по регіону

Вранці 22 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли в області та наслідки “прильотів”. 

У м. Куп’янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка. Внаслідок підриву на невідомому предметі у с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 29-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по області “прилетіло”:

▪️24 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

“Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), адмінбудівлю (с. Підсереднє), приватний будинок (с. Приколотне), вантажний автомобіль (с. Огурцівка)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Де наступав ворог і чим закінчилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 09:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 22 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли в області та наслідки “прильотів”. ".