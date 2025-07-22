Синєгубов: двоє поранених на Харківщині – чим бив ворог по регіону
Вранці 22 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли в області та наслідки “прильотів”.
“У м. Куп’янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка. Внаслідок підриву на невідомому предметі у с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 29-річний чоловік”, – написав Синєгубов.
Протягом доби по області “прилетіло”:
▪️24 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
“Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), адмінбудівлю (с. Підсереднє), приватний будинок (с. Приколотне), вантажний автомобіль (с. Огурцівка)“, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Де наступав ворог і чим закінчилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: двоє поранених на Харківщині – чим бив ворог по регіону»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 09:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 22 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли в області та наслідки “прильотів”. ".