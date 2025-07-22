Синєгубов: двоє поранених на Харківщині – чим бив ворог по регіону

Вранці 22 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли в області та наслідки “прильотів”.

“У м. Куп’янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка. Внаслідок підриву на невідомому предметі у с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 29-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по області “прилетіло”:

▪️24 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

“Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), адмінбудівлю (с. Підсереднє), приватний будинок (с. Приколотне), вантажний автомобіль (с. Огурцівка)“, – додав начальник ХОВА.