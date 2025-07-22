Синегубов: двое раненых на Харьковщине – чем бил враг по региону
Фото: flickr.com
Утром 22 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах в области и последствиях «прилетов».
«В г. Купянск пострадала 84-летняя женщина; в с. Ивано-Шейчино Богодуховской громады пострадала 67-летняя женщина. В результате подрыва на неизвестном предмете в с. Вербовка Балаклейской громады пострадал 29-летний мужчина», – написал Синегубов.
В течение суток по области «прилетело»:
▪️24 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрона;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).
«В результате обстрелов в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (г. Купянск), админздание (с. Подсреднее), частный дом (с. Приколотное), грузовой автомобиль (с. Огурцовка)», – добавил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 09:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 22 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах в области и последствиях «прилетов». ".