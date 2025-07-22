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Синегубов: двое раненых на Харьковщине – чем бил враг по региону

Происшествия 09:04   22.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: двое раненых на Харьковщине – чем бил враг по региону Фото: flickr.com

Утром 22 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах в области и последствиях «прилетов». 

«В г. Купянск пострадала 84-летняя женщина; в с. Ивано-Шейчино Богодуховской громады пострадала 67-летняя женщина. В результате подрыва на неизвестном предмете в с. Вербовка Балаклейской громады пострадал 29-летний мужчина», – написал Синегубов.

В течение суток по области «прилетело»:

▪️24 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрона;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

«В результате обстрелов в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (г. Купянск), админздание (с. Подсреднее), частный дом (с. Приколотное), грузовой автомобиль (с. Огурцовка)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 09:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 22 июля начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах в области и последствиях «прилетов». ".