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Погрожував розправою жінці у присутності трирічної дитини – розбиралися копи

Події 11:23   23.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Погрожував розправою жінці у присутності трирічної дитини – розбиралися копи

Події розгорталися у квартирі на вулиці Станіслава Партали, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. Фізичною розправою погрожував 37-річний чоловік.

Поліцейським повідомили, що чоловік поводиться агресивно – нібито він загрожує своїй 40-річній співмешканці. При цьому у квартирі знаходиться трирічна дитина.

Поліцейські щодо кривдника склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали терміновий заборонний припис“, – написали копи.

Тим часом у поліції вкотре закликали не терпіти домашнє насильство. Натомість жертвам радять негайно звертатися до копів за номером “102”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 11:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події розгорталися у квартирі на вулиці Станіслава Партали, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. Фізичною розправою погрожував 37-річний чоловік.".