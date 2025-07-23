Погрожував розправою жінці у присутності трирічної дитини – розбиралися копи

Події розгорталися у квартирі на вулиці Станіслава Партали, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. Фізичною розправою погрожував 37-річний чоловік.

Поліцейським повідомили, що чоловік поводиться агресивно – нібито він загрожує своїй 40-річній співмешканці. При цьому у квартирі знаходиться трирічна дитина.

“Поліцейські щодо кривдника склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та виписали терміновий заборонний припис“, – написали копи.

Тим часом у поліції вкотре закликали не терпіти домашнє насильство. Натомість жертвам радять негайно звертатися до копів за номером “102”.