Угрожал расправой женщине в присутствии трехлетнего ребенка – разбирались копы
События разворачивались в квартире на улице Станислава Парталы, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. Физической расправой угрожал 37-летний мужчина.
Полицейским сообщили, что мужчина ведет себя агрессивно – якобы он угрожает своей 40-летней сожительнице. При этом в квартире находится трехлетний ребенок.
«Полицейские в отношении обидчика составили административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях и выписали срочное запретительное предписание», – написали копы.
Тем временем в полиции в очередной раз призвали не терпеть домашнее насилие. Вместо этого жертвам советуют незамедлительно обращаться к копам по номеру «102».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, копы, полиция;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 11:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События разворачивались в квартире на улице Станислава Парталы, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. Физической расправой угрожал 37-летний мужчина.".