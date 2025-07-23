Угрожал расправой женщине в присутствии трехлетнего ребенка – разбирались копы

События разворачивались в квартире на улице Станислава Парталы, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. Физической расправой угрожал 37-летний мужчина.

Полицейским сообщили, что мужчина ведет себя агрессивно – якобы он угрожает своей 40-летней сожительнице. При этом в квартире находится трехлетний ребенок.

«Полицейские в отношении обидчика составили административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях и выписали срочное запретительное предписание», – написали копы.

Тем временем в полиции в очередной раз призвали не терпеть домашнее насилие. Вместо этого жертвам советуют незамедлительно обращаться к копам по номеру «102».

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