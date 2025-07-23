РФ вдарила по ринку у Великому Бурлуку: почалася пожежа, є постраждала (фото)
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Росіяни обстріляли ринок у Великому Бурлуку Куп’янського району 22 липня близько 19:40.
За даними Харківської облпрокуратури, ворог випустив по Купянщині БпЛА “Герань-2”.
“Пошкоджено торгівельні павільйони. 65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес“, – уточнили у прокуратурі.
На місці удару почалася пожежа, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Внаслідок влучань виникла пожежа торгівельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об’єкти”, – додали рятувальники.
Читайте також: FPV-дрон ударив по машині на Харківщині: двоє постраждалих
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ вдарила по ринку у Великому Бурлуку: почалася пожежа, є постраждала (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 07:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли ринок у Великому Бурлуку Куп’янського району 22 липня близько 19:40.".