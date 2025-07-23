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РФ вдарила по ринку у Великому Бурлуку: почалася пожежа, є постраждала (фото)

Події 07:45   23.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вдарила по ринку у Великому Бурлуку: почалася пожежа, є постраждала (фото) Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Росіяни обстріляли ринок у Великому Бурлуку Куп’янського району 22 липня близько 19:40.

За даними Харківської облпрокуратури, ворог випустив по Купянщині БпЛА “Герань-2”.

Обстріл ринку у Великому Бурлуку 23 липня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Пошкоджено торгівельні павільйони. 65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес“, – уточнили у прокуратурі.

Обстріл ринку у Великому Бурлуку 23 липня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

На місці удару почалася пожежа, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Обстріл ринку у Великому Бурлуку 23 липня 2025
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

“Внаслідок влучань виникла пожежа торгівельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об’єкти”, – додали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 07:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли ринок у Великому Бурлуку Куп’янського району 22 липня близько 19:40.".