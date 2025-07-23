РФ вдарила по ринку у Великому Бурлуку: почалася пожежа, є постраждала (фото)

Росіяни обстріляли ринок у Великому Бурлуку Куп’янського району 22 липня близько 19:40.

За даними Харківської облпрокуратури, ворог випустив по Купянщині БпЛА “Герань-2”.

“Пошкоджено торгівельні павільйони. 65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес“, – уточнили у прокуратурі.

На місці удару почалася пожежа, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Внаслідок влучань виникла пожежа торгівельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об’єкти”, – додали рятувальники.