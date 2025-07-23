РФ ударила по рынку в Великом Бурлуке: начался пожар, есть пострадавшая (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Россияне обстреляли рынок в Великом Бурлуке Купянского района 22 июля около 19:40.
По данным Харьковской облпрокуратуры, враг выпустил по Купянщине БпЛА «Герань-2».
«Повреждены торговые павильоны. 65-летняя женщина получила острую реакцию на стресс», – уточнили в прокуратуре.
На месте удара начался пожар, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м., которую ликвидировали пожарные. Кроме того, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты», – добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 07:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли рынок в Великом Бурлуке Купянского района 22 июля около 19:40.".