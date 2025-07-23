РФ ударила по рынку в Великом Бурлуке: начался пожар, есть пострадавшая (фото)

Россияне обстреляли рынок в Великом Бурлуке Купянского района 22 июля около 19:40.

По данным Харьковской облпрокуратуры, враг выпустил по Купянщине БпЛА «Герань-2».

«Повреждены торговые павильоны. 65-летняя женщина получила острую реакцию на стресс», – уточнили в прокуратуре.

На месте удара начался пожар, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м., которую ликвидировали пожарные. Кроме того, повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты», – добавили спасатели.