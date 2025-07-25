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Гроза, шквал і град: штормове попередження по Харкову та області на суботу

Погода 20:13   25.07.2025
Олена Нагорна
Гроза, шквал і град: штормове попередження по Харкову та області на суботу

У суботу, 26 липня, у Харкові та області мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть від 19 до 21 градуса, вдень – від 29 до 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 17 до 22 градусів, денна – від 28 до 33.

Регіональний центр із гідрометеорології також оголосив штормове попередження на 26 липня. Вранці та вдень у Харкові очікується гроза; по області гроза, місцями шквали та подекуди град.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними“, – закликають метеорологи.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 20:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 26 липня, у Харкові та області мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.".