Гроза, шквал і град: штормове попередження по Харкову та області на суботу

У суботу, 26 липня, у Харкові та області мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть від 19 до 21 градуса, вдень – від 29 до 31, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 17 до 22 градусів, денна – від 28 до 33.

Регіональний центр із гідрометеорології також оголосив штормове попередження на 26 липня. Вранці та вдень у Харкові очікується гроза; по області гроза, місцями шквали та подекуди град.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними“, – закликають метеорологи.