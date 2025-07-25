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Гроза, шквал и град: штормовое предупреждение по Харькову и области на субботу

Погода 20:13   25.07.2025
Елена Нагорная
Гроза, шквал и град: штормовое предупреждение по Харькову и области на субботу

В субботу, 26 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

В Харькове ночью термометры покажут от 19 до 21 градуса, днем — от 29 до 31, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 17 до 22 градусов, дневная — от 28 до 33.

Региональный центр по гидрометеорологии также объявил штормовое предупреждение на 26 июля. Утром и днем в Харькове ожидается гроза; по области гроза, местами шквалы и местами град.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — призывают метеорологи.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 26 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. В Харькове ночью…".