Новини Харкова — головне за 11 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Про причини нічних тривог у Харківській області розповіли у ЗСУ
О 23:23 БпЛА почали атакувати сусідній регіон – безпілотники зафіксували на Донеччині. Тим часом загроза виникла і для Харківщини, пролунала тривога.
Тривога лунала близько години, о 00:38 пролунав відбій.
