Новини Харкова — головне за 11 серпня: як минула ніч

Україна 07:06   11.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Про причини нічних тривог у Харківській області розповіли у ЗСУ

О 23:23 БпЛА почали атакувати сусідній регіон – безпілотники зафіксували на Донеччині. Тим часом загроза виникла і для Харківщини, пролунала тривога.

Тривога лунала близько години, о 00:38 пролунав відбій.

Читайте також: Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії

