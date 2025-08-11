Live
Новости Харькова — главное за 11 августа: как прошла ночь

Украина 07:06   11.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

О причинах ночных тревог в Харьковской области рассказали в ВСУ

В 23:23 БпЛА начали атаковать соседний регион – беспилотники зафиксировали в Донецкой области. Тем временем угроза возникла и для Харьковщины, прозвучала тревога.

Тревога звучала около часа, в 00:38 прозвучал отбой.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
