Новости Харькова — главное за 11 августа: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
О причинах ночных тревог в Харьковской области рассказали в ВСУ
В 23:23 БпЛА начали атаковать соседний регион – беспилотники зафиксировали в Донецкой области. Тем временем угроза возникла и для Харьковщины, прозвучала тревога.
Тревога звучала около часа, в 00:38 прозвучал отбой.
