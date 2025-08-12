Домашній тиран розбушувався на Олексіївці: жінку довелося забирати з квартири
У Харкові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 37-річного чоловіка за домашнє насильство щодо 27-річної співмешканки. Жінку після конфлікту доправили до соціальної установи.
Сварка між співмешканцями виникла у будинку на проспекті Людвіга Свободи. Жінка зателефонувала правоохоронцям та поскаржилася, що кривдник її вдарив, нецензурно лаявся та погрожував розправою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За вказаною адресою виїжджали інспектори сектору протидії домашньому насильству райуправління. Чоловік справді поводився агресивно, тому на нього склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП та виписали терміновий заборонний припис.
Жінку доправили до центру надання допомоги особам, які постраждали від насильства. Там їй нададуть соціально-психологічну допомогу та прихисток.
Категорії: Події, Харків; Теги: домашнее насилие, новини Харкова, поліція Харківський області;
Ви читали новину: «Домашній тиран розбушувався на Олексіївці: жінку довелося забирати з квартири»
Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 18:01;
Кореспондент Олена Нагорна