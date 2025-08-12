Live
  • Вт 12.08.2025
Домашній тиран розбушувався на Олексіївці: жінку довелося забирати з квартири

Події 18:01   12.08.2025
Олена Нагорна
У Харкові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 37-річного чоловіка за домашнє насильство щодо 27-річної співмешканки. Жінку після конфлікту доправили до соціальної установи.

Сварка між співмешканцями виникла у будинку на проспекті Людвіга Свободи. Жінка зателефонувала правоохоронцям та поскаржилася, що кривдник її вдарив, нецензурно лаявся та погрожував розправою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За вказаною адресою виїжджали інспектори сектору протидії домашньому насильству райуправління. Чоловік справді поводився агресивно, тому на нього склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (домашнє насильство) КУпАП та виписали терміновий заборонний припис.

Жінку доправили до центру надання допомоги особам, які постраждали від насильства. Там їй нададуть соціально-психологічну допомогу та прихисток.

Читайте також: П’яний погрожував жінці: в сім’ї на Харківщині зафіксували насильство – НПУ

Автор: Олена Нагорна
