Домашний тиран разбушевался в Харькове: женщину пришлось забирать из квартиры
В Харькове полицейские привлекли к административной ответственности 37-летнего мужчину за домашнее насилие в отношении 27-летней сожительницы. Женщину после конфликта доставили в социальное учреждение.
Ссора между сожителями возникла в доме по проспекту Людвига Свободы. Женщина позвонила правоохранителям и пожаловалась, что обидчик ее ударил, нецензурно ругался и угрожал расправой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По указанному адресу выезжали инспекторы сектора противодействия домашнему насилию райуправления. Мужчина действительно вел себя агрессивно, поэтому на него составили административный протокол по ст. 173-2 (домашнее насилие) КУоАП и выписали срочное запрещающее предписание.
Женщину доставили в центр оказания помощи лицам, пострадавшим от насилия. Там ей окажут социально-психологическую помощь и предоставят приют.
12 августа 2025 в 18:01
