Новини Харкова — головне 13 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:05

РФ вдарила по Підлиману з артилерії: горів будинок та ліс – подробиці від ДСНС

Подробиці результатів ударів по Підлиману Ізюмського району повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усього за добу на Харківщині було 20 пожеж. Горіло в Ізюмському та Куп’янському районах.

“Вдень ворог вдарив по селу Підлиман Ізюмського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок на двох господарів, спричинивши пожежу площею 125 м. кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого терору залучалось 11 рятувальників, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади”, – уточнили у ДСНС.

Також внаслідок обстрілів пожежі почалися у лісовому масиві біля Підлимана. Загальна площа займання – понад 23 гектари.

“Вночі в с. Новомиколаївка Куп’янського району внаслідок обстрілу БпЛА горів дах неексплуатуємої складської будівлі на площі 15 м кв. Обійшлось без жертв та постраждалих”, – пишуть рятувальники.

07:05

Цілу ніч на Харківщині було тихо, тривог не оголошували

Цієї ночі Харків та область прожили без тривог. Останню небезпеку Повітряні сили ЗСУ зафіксували о 23:36. Тоді виникла загроза удару балістики.

Вже о 00:18 дали відбій. Після чого всю ніч було тихо і станом на 07:05 тривоги у Харкові та області немає.