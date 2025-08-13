Новини Харкова — головне 13 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:05
РФ вдарила по Підлиману з артилерії: горів будинок та ліс – подробиці від ДСНС
Подробиці результатів ударів по Підлиману Ізюмського району повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Усього за добу на Харківщині було 20 пожеж. Горіло в Ізюмському та Куп’янському районах.
“Вдень ворог вдарив по селу Підлиман Ізюмського району реактивною артилерією. Один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок на двох господарів, спричинивши пожежу площею 125 м. кв. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого терору залучалось 11 рятувальників, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади”, – уточнили у ДСНС.
Також внаслідок обстрілів пожежі почалися у лісовому масиві біля Підлимана. Загальна площа займання – понад 23 гектари.
“Вночі в с. Новомиколаївка Куп’янського району внаслідок обстрілу БпЛА горів дах неексплуатуємої складської будівлі на площі 15 м кв. Обійшлось без жертв та постраждалих”, – пишуть рятувальники.
07:05
Цілу ніч на Харківщині було тихо, тривог не оголошували
Цієї ночі Харків та область прожили без тривог. Останню небезпеку Повітряні сили ЗСУ зафіксували о 23:36. Тоді виникла загроза удару балістики.
Вже о 00:18 дали відбій. Після чого всю ніч було тихо і станом на 07:05 тривоги у Харкові та області немає.
Читайте також: Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 13 серпня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".