Новости Харькова — главное 13 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:05

РФ ударила по Подлиману из артиллерии: горел дом и лес – подробности от ГСЧС

Подробности результатов ударов по Подлиману Изюмского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки на Харьковщине было 20 пожаров. Горело в Изюмском и Купянском районах.

«Днем враг ударил по селу Подлиман Изюмского района реактивной артиллерией. Один из снарядов попал в частный двухэтажный дом на двух хозяев, вызвав пожар площадью 125 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К ликвидации последствий вражеского террора привлекались 11 спасателей, три единицы пожарно-спасательной техники, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады», – уточнили в ГСЧС.

Также в результате обстрелов пожары начались в лесном массиве около Подлимана. Общая площадь возгорания – более 23 гектаров.

«Ночью в с. Новониколаевка Купянского района в результате обстрела БпЛА горела крыша неэксплуатируемого складского здания на площади 15 м. кв. Обошлось без жертв и пострадавших», – пишут спасатели.

07:05

Всю ночь на Харьковщине было тихо, тревог не объявляли

Эту ночь Харьков и область прожили без тревог. Последнюю опасность Воздушные силы ВСУ зафиксировали в 23:36. Тогда возникла угроза удара баллистики.

Уже в 00:18 дали отбой. После чего всю ночь было тихо и по состоянию на 07:05 тревоги в Харькове и области нет.