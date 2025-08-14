Підземні лікарні в Харкові майже готові, в них вже оперують людей – Терехов 📹
Підземні операційні та реанімаційні приміщення вже обладнали на базі двох медустанов Харкова, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
Він наголосив, що в умовах, коли військові РФ цинічно обстрілюють медустанови, такі приміщення під землею є критично важливими.
«Це дуже важливе питання. Тим паче, що був “приліт” по протитуберкульозній лікарні (25 липня – ред.). Ви пам’ятаєте цей жах. Там знаходились пацієнти, були поранені люди. І сьогодні ми завершуємо роботу над тим, щоб під землею мати можливість лікувати, оперувати, реанімувати наших людей. Дві лікарні вже на завершальній стадії, і ми вже можемо там працювати, наші лікарі можуть там проводити операції та реанімації», — сказав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, у серпні 2024 року Терехов повідомив, що у двох лікарнях Харкова планують побудувати підземні операційні, реанімаційні блоки та палати. За словами міського голови, був враховано світовий досвід, зокрема Ізраїлю.
25 листопада 2024 року начальник ХОВА Олег Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні. Він також наголосив, що під час розробки проєкту врахували досвід Ізраїлю та інших країн, які мали воєнні конфлікти. Лікарня займатиме 15 тисяч квадратних метрів під землею.
