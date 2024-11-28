У Харкові до кінця року буде вже дві підземні лікарні – Терехов
Планується, що у підземних лікарнях, які з’явиться у Харкові, зможуть навіть приймати пологи.
“Хочу сказати, що ми зараз здійснюємо проєкт і до кінця року будемо мати дві підземні лікарні, де, зокрема, пологи теж прийматимуть. Сьогодні харківські лікарні обладнані найпростішими укриттями, і справді там, під землею, приймають пологи“, – сказав мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню «Главком».
Він також зазначив, що за 1000 днів війни у Харкові народилося 7733 дітей.
“Якщо взяти по роках, динаміка така: 2022 рік − 2492 дитини, 2023 − 2814 дітей, за 10 місяців цього року − 2663 дитини. Отже, щотижня народжується 50-60 дітей”, – зазначив міський голова.
Нагадаємо, у серпні Терехов розповідав, що у двох лікарнях Харкова планують побудувати підземні операційні, реанімаційні блоки та палати. За словами міського голови, проєктна документація вже розроблена, врахували і світовий досвід, зокрема Ізраїлю.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 11:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планується, що у підземних лікарнях, які з’явиться у Харкові, зможуть навіть приймати пологи.".