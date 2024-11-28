В Харькове до конца года будет уже две подземные больницы – Терехов
Планируется, что в подземных больницах, которые появится в Харькове, смогут даже принимать роды.
«Хочу сказать, что мы сейчас осуществляем проект и до конца года будем иметь две подземные больницы, где, в частности, роды тоже будут принимать. Сегодня харьковские больницы оборудованы простейшими укрытиями, и действительно там, под землей, принимают роды», – сказал мэр Игорь Терехов в интервью изданию «Главком».
Он также отметил, что за 1000 дней войны в Харькове родилось 7733 детей.
«Если взять по годам, динамика такова: 2022 год – 2492 ребенка, 2023 – 2814 детей, за 10 месяцев этого года – 2663 ребенка. Следовательно, еженедельно рождается 50-60 детей», – отметил городской голова.
Напомним, в августе Терехов рассказывал, что в двух больницах Харькова планируется построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты. По словам городского головы, проектная документация уже разработана, был учтен мировой опыт, в частности Израиля.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больницы, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 11:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Планируется, что в подземных больницах, которые появится в Харькове, смогут даже принимать роды.".