Подземные больницы в Харькове почти готовы, в них уже оперируют — Терехов 📹
Подземные операционные и реанимационные помещения уже оборудовали на базе двух медучреждений Харькова, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Он подчеркнул, что в условиях, когда военные РФ цинично обстреливают медучреждения, такие помещения под землей являются критически важными.
«Это очень важный вопрос. Тем более, что был «прилет» по противотуберкулезной больнице (25 июля — ред.). Вы помните этот ужас, там находились пациенты. Были раненые. И сегодня мы завершаем работу над тем, чтобы под землей иметь возможность лечить, оперировать, реанимировать наших людей. Две больницы уже на завершающей стадии, и мы уже можем там работать, наши врачи могут там проводить операции и реанимации», — сказал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, в августе 2024 года Терехов сообщил, что в двух больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты. По словам городского головы, был учтен мировой опыт, в частности Израиля.
25 ноября 2024 года начальник ХОВА Олег Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. Он также подчеркнул, что при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать под землей 15 тысяч квадратных метров.
Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 18:17
