Новини Харкова — головне 20 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Цієї ночі тривога на Харківщині лунала двічі
О 23:29 Харків та область «почервоніли» – українські захисники зафіксували БпЛА росіян.
Тривога звучала трохи більше години – о 00:37 оголосили відбій. Повторно вона прозвучала о 05:10 через небезпеку удару КАБ. На цей раз «тривожно» було недовго. Уже о 05:54 дали відбій тривоги.
