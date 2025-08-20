Новини Харкова — головне 20 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Цієї ночі тривога на Харківщині лунала двічі

О 23:29 Харків та область «почервоніли» – українські захисники зафіксували БпЛА росіян.

Тривога звучала трохи більше години – о 00:37 оголосили відбій. Повторно вона прозвучала о 05:10 через небезпеку удару КАБ. На цей раз «тривожно» було недовго. Уже о 05:54 дали відбій тривоги.