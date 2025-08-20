Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Новини Харкова — головне 20 серпня: як минула ніч

Україна 07:07   20.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 20 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Цієї ночі тривога на Харківщині лунала двічі

О 23:29 Харків та область «почервоніли» – українські захисники зафіксували БпЛА росіян. 

Тривога звучала трохи більше години – о 00:37 оголосили відбій. Повторно вона прозвучала о 05:10 через небезпеку удару КАБ. На цей раз «тривожно» було недовго. Уже о 05:54 дали відбій тривоги.

Читайте також: Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне 20 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 20 серпня: як минула ніч
20.08.2025, 07:07
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
20.08.2025, 06:00
Росіяни чавили харківські вулики гусеницями танків і БТРів
Росіяни чавили харківські вулики гусеницями танків і БТРів
19.08.2025, 20:32
“Дуже забезпечена людина”: у Харкові судять водія, що зніс зупинку з жінкою
“Дуже забезпечена людина”: у Харкові судять водія, що зніс зупинку з жінкою
19.08.2025, 20:59
20 серпня не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
20 серпня не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
19.08.2025, 21:41
Новини Харкова — головне 19 серпня: “приліт” на Лозівщині, удар по “швидкій”
Новини Харкова — головне 19 серпня: “приліт” на Лозівщині, удар по “швидкій”
19.08.2025, 22:00

Новини за темою:

23:31
Новини Харкова — головне за 17 серпня: удари КАБом та балістикою
21:02
Новини Харкова — головне за 16 серпня: ДТП, напад на ТЦК та дільничного
22:20
Новини Харкова — головне 15 серпня: скоротили комендантську годину
21:46
Новини Харкова — головне 14 серпня: обстріли області, вирок окупанту
22:00
Новини Харкова — головне за 11 серпня: наслідки обстрілів, мовний скандал

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 20 серпня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 07:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".