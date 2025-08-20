Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.32

Новости Харькова — главное 20 августа: как прошла ночь

Украина 07:07   20.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 20 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Этой ночью тревога на Харьковщине звучала дважды

В 23:29 Харьков и область «покраснели» – украинские защитники зафиксировали БпЛА россиян. 

Тревога звучала чуть больше часа – в 00:37 объявили отбой. Повторно она прозвучала в 05:10 из-за угрозы удара КАБ. На этот раз «тревожно» было меньше часа. В 05:54 дали отбой тревоги.

Читайте также: Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
Несладкий год. Какой будет цена меда в 2025 году в Харькове и области
19.08.2025, 18:02
Тепло днем, холодно ночью. Прогноз погоды на 20 августа в Харькове и области
Тепло днем, холодно ночью. Прогноз погоды на 20 августа в Харькове и области
19.08.2025, 19:52
«Очень обеспеченный»: в Харькове судят водителя, снесшего остановку с женщиной
«Очень обеспеченный»: в Харькове судят водителя, снесшего остановку с женщиной
19.08.2025, 20:59
Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Два района Харькова останутся без воды в среду: адреса
19.08.2025, 15:23
Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов
Россияне давили харьковские ульи гусеницами танков и БТРов
19.08.2025, 20:32
Новости Харькова — главное 20 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 20 августа: как прошла ночь
20.08.2025, 07:07

Новости по теме:

23:31
Новости Харькова — главное за 17 августа: удары КАБом и баллистикой
21:02
Новости Харькова — главное за 16 августа: ДТП, нападение на ТЦК и участкового
22:20
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
21:46
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
22:00
Новости Харькова — главное 11 августа: последствия обстрелов, языковой скандал

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 20 августа: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2025 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".