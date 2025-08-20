Новости Харькова — главное 20 августа: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Этой ночью тревога на Харьковщине звучала дважды
В 23:29 Харьков и область «покраснели» – украинские защитники зафиксировали БпЛА россиян.
Тревога звучала чуть больше часа – в 00:37 объявили отбой. Повторно она прозвучала в 05:10 из-за угрозы удара КАБ. На этот раз «тревожно» было меньше часа. В 05:54 дали отбой тревоги.
