Новости Харькова — главное 20 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

В 23:29 Харьков и область «покраснели» – украинские защитники зафиксировали БпЛА россиян.

Тревога звучала чуть больше часа – в 00:37 объявили отбой. Повторно она прозвучала в 05:10 из-за угрозы удара КАБ. На этот раз «тревожно» было меньше часа. В 05:54 дали отбой тревоги.