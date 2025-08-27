Live
Новини Харкова — головне 27 серпня: як минула ніч

Україна 07:08   27.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 27 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Що вночі летіло на Харківщину і чому лунала тривога

Один раз лунала тривога на Харківщині цієї ночі. Регіон “почервонів” о 05:16. Моніторингові ТГ-канали повідомляли, що на Вовчанськ ворог випустив КАБи.

Тривога звучала менше ніж годину, о 05:51 дали відбій. Станом на 07:07 тривоги у Харкові та області немає.

