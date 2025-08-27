Новини Харкова — головне 27 серпня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Що вночі летіло на Харківщину і чому лунала тривога
Один раз лунала тривога на Харківщині цієї ночі. Регіон “почервонів” о 05:16. Моніторингові ТГ-канали повідомляли, що на Вовчанськ ворог випустив КАБи.
Тривога звучала менше ніж годину, о 05:51 дали відбій. Станом на 07:07 тривоги у Харкові та області немає.
Читайте також: Сьогодні 27 серпня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 27 серпня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 07:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".