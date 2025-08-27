Live
Новости Харькова — главное 27 августа: как прошла ночь

Украина 07:08   27.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

Что ночью летело на Харьковщину и почему звучала тревога

Один раз звучала тревога на Харьковщине этой ночью. Регион «покраснел» в 05:16. Мониторинговые ТГ-каналы сообщали, что на Волчанск враг выпустил КАБы.

Тревога звучала меньше часа, в 05:51 дали отбой. По состоянию на 07:07 тревоги в Харькове и области нет.

Читайте также: Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
