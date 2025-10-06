Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку в неділю (фото)
Внаслідок ударів ворожих БпЛА пізно ввечері 5 жовтня пошкодження отримали понад 40 приватних будинків в Новобаварському районі.
Про це повідомили у Харківській міськраді.
Наразі комунальники закривають контури та ремонтують дахи. На місцях також працюють представники райадміністрації, поліції, ДСНС та волонтери.
Також консультації проводять психологи та лікарі, додали у мерії.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові, починаючи з 22:44 5 жовтня. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту прийшлося 15 ударів БпЛА. В основному – по Новобаварському району. Близько 23:35 пролунав ще один вибух – “приліт” був у Шевченківському районі. За словами мера, в місті є пошкоджені приватні будинки. Тим часом в одній із локацій, по якій припали удари – сильна пожежа. Жителі кількох районів міста повідомляли про перепади електрики. Відомо про чотирьох поранених.
Вранці 6 жовтня в АТ «Харківобленерго» повідомили, що під час атаки в одному з районів Харкова минулої ночі РФ знову вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок “прильотів” без світла залишилися майже 22 тисячі харків’ян.
