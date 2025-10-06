Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки в воскресенье (фото)
В результате ударов вражеских БпЛА поздно вечером 5 октября повреждения получили более 40 частных домов в Новобаварском районе.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Коммунальщики закрывают контуры и ремонтируют крыши. На местах также работают представители райадминистрации, полиции, ГСЧС и волонтеры.
Также консультации проводят психологи и врачи, добавили в мэрии.
Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества. Известно о четырех раненых.
Утром 6 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во время атаки в одном из районов Харькова прошлой ночью РФ вновь ударили по объектам энергетической инфраструктуры. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате «прилетов» без света остались почти 22 тысячи харьковчан.
