Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки в воскресенье (фото)

Происшествия 12:03   06.10.2025
Виктория Яковенко
Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки в воскресенье (фото) Фото: Харьковский горсовет

В результате ударов вражеских БпЛА поздно вечером 5 октября повреждения получили более 40 частных домов в Новобаварском районе.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Коммунальщики закрывают контуры и ремонтируют крыши. На местах также работают представители райадминистрации, полиции, ГСЧС и волонтеры.

Также консультации проводят психологи и врачи, добавили в мэрии.

удары по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удары по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удары по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удары по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удары по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества. Известно о четырех раненых.

Утром 6 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во время атаки в одном из районов Харькова прошлой ночью РФ вновь ударили по объектам энергетической инфраструктуры. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате «прилетов» без света остались почти 22 тысячи харьковчан.

Автор: Виктория Яковенко
