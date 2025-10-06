Заповнили всі запити голови Харківщини – Зеленський про енергетичну Ставку

Ситуацію з енергетикою, зокрема у Харкові та області, обговорювали сьогодні, 6 жовтня, на Ставці, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

“Щойно провів Ставку – енергетичну, – поінформував голова держави. – Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі. Були доповіді й по розгортанню ППО – додаткових спроможностей, комплексний захист – доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад. Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі”.

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленський розповів, що також були доповіді міністра внутрішніх справ, міністра енергетики, керівників Нафтогазу та Укренерго.

“Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й по газу – говоримо про це з партнерами, і вже є готовність прем’єра Нідерландів допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти”, – додав президент.

Нагадаємо, масованого удару по енергетиці Харкова завдала російська армія увечері 5 жовтня. Прилітало по Новобаварському і Шевченківському районах. За даними міського ситуаційного центру, по Новобаварському вдарили 15 БпЛА типу «Герань-2». На місці виникла потужна пожежа, пошкоджені понад 40 приватних будинків. Поранення отримав чоловік 63 років. Ще у трьох – чоловіка та двох жінок – гостра реакція на стрес. По Шевченківському району, за даними облпрокуратури, влучив БпЛА типу «Ланцет». Їм цілили по території цивільного підприємства. Головною ж метою атаки ворога стали трансформаторні підстанції. За словами мера Ігоря Терехова, за останні дні росіяни знищили два такі об’єкти, які живили місто. Це він назвав серйозним ударом по потужностях Харківобленерго. З вечора світло зникло в частині Харкова та найближчого передмістя. Станом на ранок селище Високий заживили, без електрики лишалося понад 20 тисяч абонентів. Вже в середині дня Терехов повідомив: без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Мер зазначив, що можливості міста, ресурси обленерго та потужності загальної енергосистеми країни обмежені. Тому він спрогнозував: зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни.