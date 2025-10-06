Заполнили все запросы главы Харьковщины — Зеленский об энергетической Ставке

Ситуацию с энергетикой, в том числе в Харькове и области, обсуждали сегодня, 6 октября, на Ставке, сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

«Только что провел Ставку – энергетическую, – проинформировал глава государства. – О том, что реально в областях, в громадах, на объектах энергетики. О ситуации в городах от Славутича до Запорожья, также Черниговщина, Сумщина, Харьков, Харьковская область, Донецкая область, Днепровщина, также Полтавщина, Запорожская область, центральная Украина, западные наши области, регионы юга. Отдельно – вызовы по Николаеву и Одессе. Были доклады и по развертыванию ПВО – дополнительных возможностей, комплексной защите – доклады военных командующих, а также подробный разговор по защите самих энергообъектов, конкретных громад. Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей – запросы по финансам, по помощи».

Видео: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский также рассказал, что были доклады министра внутренних дел, министра энергетики, руководителей «Нафтогаза» и «Укрэнерго».

«Дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования. Четкие задачи есть и по газу – говорим об этом с партнерами, и уже есть готовность премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас – сегодня я с ним об этом говорил. Также есть готовность Норвегии – большое спасибо партнерам. МИД Украины созовет послов государств, которые могут помочь», – добавил президент.

Напомним, массированный удар по энергетике Харькова нанесла российская армия вечером 5 октября. Прилетало по Новобаварскому и Шевченковскому районам. По данным городского ситуационного центра, по Новобаварскому ударили 15 БпЛА типа «Герань-2». На месте возник мощный пожар, повреждены более 40 частных домов. Ранения получил мужчина 63 лет. Еще у троих – мужчины и двух женщин – острая реакция на стресс. По Шевченковскому району, по данным облпрокуратуры, попал БпЛА типа «Ланцет». Им целились по территории гражданского предприятия. Главной же целью атаки врага стали трансформаторные подстанции. По словам мэра Игоря Терехова, за последние дни россияне уничтожили два таких объекта, которые питали город. Это он назвал серьезным ударом по мощностям Харьковоблэнерго. С вечера свет исчез в части Харькова и ближайшего пригорода. По состоянию на утро поселок Высокий запитали, без электричества оставались более 20 тысяч абонентов. Уже в середине дня Терехов сообщил: без света около 3,5 тысячи абонентов. Мэр отметил, что возможности города, ресурсы облэнерго и мощности общей энергосистемы страны ограничены. Поэтому он спрогнозировал: грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны.