Утеплитись на зиму: у Харкові подорожчали ковдри та термобілизна, ціни

У Харкові проаналізували ціни на вироби для збереження тепла: спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо.

Як повідомляє департамент адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, ці товари можна знайти в спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження, магазинах товарів для дому, в деяких супермаркетах і на ринках міста. Ціни на вироби залежать від виробника, матеріалу, типу наповнювача.

Комплекти термобілизни в середньому коштують від 500 до 2500 грн,

термофутболки – від 300 до 1700 грн,

штани – від 300 до 1500 грн,

термошкарпетки – від 70 до 800 грн,

вартість спальників складає від 1900 грн (дитячі – від 650 грн),

ціни на теплі зимові ковдри складають у середньому від 800 до 3000 грн,

термоси для напоїв об’ємом 1 л коштують від 250 грн,

термочашки – від 180 грн,

термоси для їжі (1 л) – від 700 грн.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на ці товари зросли на 10-15%», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, раніше у Харкові проаналізували ціни на генератори та пристрої автономного живлення, якими мешканці можуть скористатися на випадок блекауту.