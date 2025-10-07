Утеплитись на зиму: у Харкові подорожчали ковдри та термобілизна, ціни
Фото: Харківська міськрада
У Харкові проаналізували ціни на вироби для збереження тепла: спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо.
Як повідомляє департамент адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, ці товари можна знайти в спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження, магазинах товарів для дому, в деяких супермаркетах і на ринках міста. Ціни на вироби залежать від виробника, матеріалу, типу наповнювача.
- Комплекти термобілизни в середньому коштують від 500 до 2500 грн,
- термофутболки – від 300 до 1700 грн,
- штани – від 300 до 1500 грн,
- термошкарпетки – від 70 до 800 грн,
- вартість спальників складає від 1900 грн (дитячі – від 650 грн),
- ціни на теплі зимові ковдри складають у середньому від 800 до 3000 грн,
- термоси для напоїв об’ємом 1 л коштують від 250 грн,
- термочашки – від 180 грн,
- термоси для їжі (1 л) – від 700 грн.
«Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на ці товари зросли на 10-15%», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, раніше у Харкові проаналізували ціни на генератори та пристрої автономного живлення, якими мешканці можуть скористатися на випадок блекауту.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, міськрада, новини Харкова, тепло, ціни;
Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 16:45;
