Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

Утеплиться на зиму: в Харькове подорожали одеяла и термобелье, цены

Общество 16:45   07.10.2025
Виктория Яковенко
Утеплиться на зиму: в Харькове подорожали одеяла и термобелье, цены Фото: Харьковский горсовет

В Харькове проанализировали цены на товары для сохранения тепла: спальники, термобелье, теплые одеяла.

Как сообщает департамент административных услуг и потребительского рынка ХГС, эти товары можно найти в специализированных магазинах спортивных товаров и туристического снаряжения, магазинах товаров для дома, в некоторых супермаркетах и ​​на рынках города. Цены на изделия зависят от изготовителя, материала, типа наполнителя.

  • Комплекты термобелья в среднем стоят от 500 до 2500 грн.
  • термофутболки – от 300 до 1700 грн,
  • штаны – от 300 до 1500 грн,
  • термоноски – от 70 до 800 грн,
  • стоимость спальников составляет от 1900 грн (детские – от 650 грн),
  • цены на теплые зимние одеяла составляют в среднем от 800 до 3000 грн,
  • термосы для напитков объемом 1 л стоят от 250 грн,
  • термочашки – от 180 грн,
  • термосы для еды (1 л) – от 700 грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на эти товары выросли на 10-15%», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее в Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми жильцы могут воспользоваться случаем блекаута.

Читайте также: Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
07.10.2025, 14:15
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 7 октября: продвижение РФ, что со светом
Новости Харькова — главное за 7 октября: продвижение РФ, что со светом
07.10.2025, 16:17
«Не пропустите!»: Суперлуние можно будет увидеть на Харьковщине 7 октября
«Не пропустите!»: Суперлуние можно будет увидеть на Харьковщине 7 октября
07.10.2025, 13:41
Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
07.10.2025, 12:15
Утеплиться на зиму: в Харькове подорожали одеяла и термобелье, цены
Утеплиться на зиму: в Харькове подорожали одеяла и термобелье, цены
07.10.2025, 16:45

Новости по теме:

03.10.2025
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
29.09.2025
Центральный парк Харькова готовится к морозам: что делают (фото)
28.09.2025
Рискуют замерзнуть: жители Купянска будут без тепла этой зимой — ГВА (видео)
27.09.2025
Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта
25.09.2025
Харькову стоит особо готовиться к проблемам с электричеством зимой – Попенко


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Утеплиться на зиму: в Харькове подорожали одеяла и термобелье, цены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на товары для сохранения тепла: спальники, термобелье, теплые одеяла.".