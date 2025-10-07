Утеплиться на зиму: в Харькове подорожали одеяла и термобелье, цены
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове проанализировали цены на товары для сохранения тепла: спальники, термобелье, теплые одеяла.
Как сообщает департамент административных услуг и потребительского рынка ХГС, эти товары можно найти в специализированных магазинах спортивных товаров и туристического снаряжения, магазинах товаров для дома, в некоторых супермаркетах и на рынках города. Цены на изделия зависят от изготовителя, материала, типа наполнителя.
- Комплекты термобелья в среднем стоят от 500 до 2500 грн.
- термофутболки – от 300 до 1700 грн,
- штаны – от 300 до 1500 грн,
- термоноски – от 70 до 800 грн,
- стоимость спальников составляет от 1900 грн (детские – от 650 грн),
- цены на теплые зимние одеяла составляют в среднем от 800 до 3000 грн,
- термосы для напитков объемом 1 л стоят от 250 грн,
- термочашки – от 180 грн,
- термосы для еды (1 л) – от 700 грн.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на эти товары выросли на 10-15%», — отметили в мэрии.
Напомним, ранее в Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми жильцы могут воспользоваться случаем блекаута.
