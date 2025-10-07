Утеплиться на зиму: в Харькове подорожали одеяла и термобелье, цены

В Харькове проанализировали цены на товары для сохранения тепла: спальники, термобелье, теплые одеяла.

Как сообщает департамент административных услуг и потребительского рынка ХГС, эти товары можно найти в специализированных магазинах спортивных товаров и туристического снаряжения, магазинах товаров для дома, в некоторых супермаркетах и ​​на рынках города. Цены на изделия зависят от изготовителя, материала, типа наполнителя.

Комплекты термобелья в среднем стоят от 500 до 2500 грн.

термофутболки – от 300 до 1700 грн,

штаны – от 300 до 1500 грн,

термоноски – от 70 до 800 грн,

стоимость спальников составляет от 1900 грн (детские – от 650 грн),

цены на теплые зимние одеяла составляют в среднем от 800 до 3000 грн,

термосы для напитков объемом 1 л стоят от 250 грн,

термочашки – от 180 грн,

термосы для еды (1 л) – от 700 грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на эти товары выросли на 10-15%», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее в Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми жильцы могут воспользоваться случаем блекаута.