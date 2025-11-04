Live
Коли завтра, 5 листопада, вимикатимуть світло в Харкові й області: графік

Суспільство 21:54   04.11.2025
Оксана Якушко
Коли завтра, 5 листопада, вимикатимуть світло в Харкові й області: графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Графік погодинних відключень на 5 листопада розповсюдило АТ «Харківобленерго».

5 листопада, у середу, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ) щоб стабілізувати роботу Об’єднаної енергосистеми, повідомило АТ «Харківобленерго».

З 07:00 до 16:00 буде діяти 1 черга відключень, з 16:00 до 19:00 – 2 черги, з 19:00 до 21:00 – 1,5 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 16:00-19:00

1.2 16:00-19:00

2.1 07:00-09:00; 16:00-19:00

2.2 07:00-09:00; 16:00-19:00

3.1 19:00-21:00

3.2 не вимикається

4.1 09:00-12:00; 19:00-21:00

4.2 09:00-12:00; 19:00-21:00

5.1, 5.2 не вимикають

6.1 12:00-16:00

6.2 12:00-16:00

Дізнатися про свою почергову можна тут.

Для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

Автор: Оксана Якушко
