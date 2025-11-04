Коли завтра, 5 листопада, вимикатимуть світло в Харкові й області: графік
Графік погодинних відключень на 5 листопада розповсюдило АТ «Харківобленерго».
5 листопада, у середу, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ) щоб стабілізувати роботу Об’єднаної енергосистеми, повідомило АТ «Харківобленерго».
З 07:00 до 16:00 буде діяти 1 черга відключень, з 16:00 до 19:00 – 2 черги, з 19:00 до 21:00 – 1,5 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 16:00-19:00
1.2 16:00-19:00
2.1 07:00-09:00; 16:00-19:00
2.2 07:00-09:00; 16:00-19:00
3.1 19:00-21:00
3.2 не вимикається
4.1 09:00-12:00; 19:00-21:00
4.2 09:00-12:00; 19:00-21:00
5.1, 5.2 не вимикають
6.1 12:00-16:00
6.2 12:00-16:00
Дізнатися про свою почергову можна тут.
Для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності з 07:00 до 22:00.
