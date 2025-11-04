Когда завтра, 5 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: график
График почасовых отключений на 5 ноября распространило АО «Харьковоблэнерго».
5 ноября, в среду, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), чтобы стабилизировать работу Объединенной энергосистемы, сообщило АО «Харьковоблэнерго».
С 07:00 до 16:00 будет действовать 1 очередь отключений, с 16:00 до 19:00 – 2 очереди, с 19:00 до 21:00 – 1,5 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 16:00–19:00
1.2 16:00–19:00
2.1 07:00–09:00; 16:00–19:00
2.2 07:00-09:00; 16:00–19:00
3.1 19:00-21:00
3.2 не выключается
4.1 09:00–12:00; 19:00–21:00
4.2 09:00–12:00; 19:00–21:00
5.1, 5.2 не выключают
6.1 12:00-16:00
6.2 12:00-16:00
Узнать свою подочередь можно здесь.
Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 07:00 до 22:00.
