Когда завтра, 5 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: график

График почасовых отключений на 5 ноября распространило АО «Харьковоблэнерго».

5 ноября, в среду, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), чтобы стабилизировать работу Объединенной энергосистемы, сообщило АО «Харьковоблэнерго».

С 07:00 до 16:00 будет действовать 1 очередь отключений, с 16:00 до 19:00 – 2 очереди, с 19:00 до 21:00 – 1,5 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 16:00–19:00

1.2 16:00–19:00

2.1 07:00–09:00; 16:00–19:00

2.2 07:00-09:00; 16:00–19:00

3.1 19:00-21:00

3.2 не выключается

4.1 09:00–12:00; 19:00–21:00

4.2 09:00–12:00; 19:00–21:00

5.1, 5.2 не выключают

6.1 12:00-16:00

6.2 12:00-16:00

Узнать свою подочередь можно здесь.

Для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 07:00 до 22:00.