“Це була балістика”: Терехов розповів, куди “прилетіло” вранці
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив, що вранці 11 листопада харків’яни чули удар балістики по передмістю.
“Це була балістика, випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташоване біля міста Харкова. Наслідки зараз уточнюються, але хочу сказати, що в Харкові не було вибухів. Ніч пройшла більш-менш спокійно, але була повітряна тривога і треба бути дуже обережними, прислухатися до повітряних тривог”, – акцентував міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, 11 листопада, близько 07:15 у місті пролунав вибух. Незабаром мер Ігор Терехов написав, що “прильоти” зафіксували за містом. Вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги у Харкові та області. Вона пролунала о 07:09. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська. Тим часом моніторингові ТГ-канали про загрози не повідомляли. Останню інформацію про можливі цілі публікували ще вночі. Незабаром мер Сергій Зеленський повідомив, що РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Лозівській громаді. Внаслідок цього на Лозівщині почалися аварійні відключення світла. Через це люди залишилися ще й без теплопостачання.
Читайте також: ДСНС: в регіоні горіли склад, будівельне сміття та територія лісгоспу
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Це була балістика”: Терехов розповів, куди “прилетіло” вранці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 09:04;