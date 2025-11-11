Live

“Це була балістика”: Терехов розповів, куди “прилетіло” вранці

Події 09:04   11.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Це була балістика”: Терехов розповів, куди “прилетіло” вранці Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов повідомив, що вранці 11 листопада харків’яни чули удар балістики по передмістю. 

“Це була балістика, випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташоване біля міста Харкова. Наслідки зараз уточнюються, але хочу сказати, що в Харкові не було вибухів. Ніч пройшла більш-менш спокійно, але була повітряна тривога і треба бути дуже обережними, прислухатися до повітряних тривог”, – акцентував міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 11 листопада, близько 07:15 у місті пролунав вибух. Незабаром мер Ігор Терехов написав, що “прильоти” зафіксували за містом. Вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги у Харкові та області. Вона пролунала о 07:09. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська. Тим часом моніторингові ТГ-канали про загрози не повідомляли. Останню інформацію про можливі цілі публікували ще вночі. Незабаром мер Сергій Зеленський повідомив, що РФ вдарила по критичній інфраструктурі в Лозівській громаді. Внаслідок цього на Лозівщині почалися аварійні відключення світла. Через це люди залишилися ще й без теплопостачання.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
