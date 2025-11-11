Live

«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром

Происшествия 09:04   11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил, что утром 11 ноября харьковчане слышали удар баллистики по пригороду. 

«Это была баллистика, выпущенная с территории Российской Федерации по поселку, который расположен возле города Харькова. Последствия сейчас уточняются, но хочу сказать, что в Харькове не было взрывов. Ночь прошла более-менее спокойно, но была воздушная тревога и нужно быть очень осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам», – акцентировал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 11 ноября, около 07:15 в городе раздался взрыв. Вскоре городской голова Игорь Терехов написал, что «прилеты» зафиксировали за городом. Взрыв раздался после объявления воздушной тревоги в Харькове и области. Она прозвучала в 07:09. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Тем временем мониторинговые ТГ-каналы об угрозах не сообщали. Последнюю информацию о возможных целях публиковали еще ночью. Вскоре мэр Сергей Зеленский сообщил, что РФ ударила по критической инфраструктуре в Лозовской громаде. В результате на Лозовщине начались аварийные отключения света. Из-за этого люди остались еще и без теплоснабжения.

Читайте также: ГСЧС: в регионе горели склад, строительный мусор и территория лесхоза

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
11.11.2025, 07:30
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
10.11.2025, 20:45
Новости Харькова – главное за 11 ноября: в городе раздался звук взрыва
Новости Харькова – главное за 11 ноября: в городе раздался звук взрыва
11.11.2025, 09:15
Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW
Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW
11.11.2025, 07:19
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
11.11.2025, 09:04
Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов
Синегубов: трое мужчин ранены из-за российских обстрелов
11.11.2025, 10:15

Новости по теме:

30.10.2025
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
17.10.2025
В Холодногорском районе – новый руководитель, кто – сообщил Терехов
14.10.2025
Терехов: каждый шестой в Харькове – переселенец. Что вернет людей в город
30.09.2025
«Это тяжелый путь»: Терехов о сложной ситуации со светом в Харькове
25.09.2025
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 09:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил, что утром 11 ноября харьковчане слышали удар баллистики по пригороду. ".