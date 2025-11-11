«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил, что утром 11 ноября харьковчане слышали удар баллистики по пригороду.
«Это была баллистика, выпущенная с территории Российской Федерации по поселку, который расположен возле города Харькова. Последствия сейчас уточняются, но хочу сказать, что в Харькове не было взрывов. Ночь прошла более-менее спокойно, но была воздушная тревога и нужно быть очень осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам», – акцентировал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 11 ноября, около 07:15 в городе раздался взрыв. Вскоре городской голова Игорь Терехов написал, что «прилеты» зафиксировали за городом. Взрыв раздался после объявления воздушной тревоги в Харькове и области. Она прозвучала в 07:09. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска. Тем временем мониторинговые ТГ-каналы об угрозах не сообщали. Последнюю информацию о возможных целях публиковали еще ночью. Вскоре мэр Сергей Зеленский сообщил, что РФ ударила по критической инфраструктуре в Лозовской громаде. В результате на Лозовщине начались аварийные отключения света. Из-за этого люди остались еще и без теплоснабжения.
